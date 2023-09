Alemanha pondera restrições a empresas chinesas no 5G. Pequim ameaça retaliar

Leia Também Anacom já está a falar com operadores para restringir fornecedores no 5G

A Alemanha está a ponderar banir o uso de componentes de empresas chinesas, como a Huawei e a ZTE, nas infraestruturas críticas do 5G no país. Se acontecer, Pequim não ficará parado, avança esta quinta-feira a Reuters."Se o governo alemão decidir avançar neste sentido, sem provar que os produtos chineses representam uma ameaça à segurança da Alemanha, não vamos ficar parados", afirmou a embaixada chinesa em Berlim, num email enviado à Reuters.A ideia de colocar restrições ao uso de componentes de empresas chinesas está a ser levada a cabo pelo Ministério alemão do Interior, que tenciona apresentá-la ao Governo na próxima semana, noticia a Bloomberg, que cita fonte conhecedora do tema. Se aprovada a decisão, as restrições poderão começar a ser implementadas a partir de 2026.A noticia surge numa altura em que a União Europeia (UE) se tem mostrado a favor da restrição ou expulsão destas empresas das redes críticas. Em setembro, já depois de ter sido conhecida uma deliberação daA Deutsche Telekom, maior operadora alemã de telecomunicações, já fez saber que não considera realista uma exclusão da Huawei das redes até 2026.Em Portugal, a tarefa de implementar as conclusões da