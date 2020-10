Anacom lança plataforma que permite ver onde há melhor cobertura de rede

O regulador das telecomunicações (Anacom) e as operadoras lançaram esta segunda-feira uma nova plataforma que permite os consumidores verificarem que operadora tem a melhor cobertura de rede móvel em determinada zona. Um media concretizada no âmbito do Programa Simplex, criado pelo Governo, e que visa a "proteção dos consumidores de telecomunicações e a "promoção da concorrência no mercado português", explicou Cadete de Matos, presidente da Anacom, numa conferência.





A plataforma tem.REDE está disponível através do site institucional da entidade reguladora e do portal do consumidor da Anacom e agrega as informações da cobertura de rede própria da Meo, Nos e Vodafone em todo o país.



O serviço disponibiliza dados de tecnologias como "2G-Voz, SMS e MMS", "3G-Voz, SMS e MMS", "3G-Dados móveis" e "4G-Dados móveis" - os quais serão atualizados pelos operadores -, e, no futuro, serão ainda acrescentadas informações da banda larga "muito rápida 3G" e "banda larga ultrarrápida 4G", revelou Cadete de Matos.





Um trabalho "conjunto" elogiado pelo novo secretário de Estado das Comunicações, Hugo Santos Santos, que aproveitou ainda para destacar que além de ser uma solução com benefícios para os consumidores irá ajudar também os decisores políticos. Isto porque fornece informação sobre os pontos do país onde não há cobertura ou é necessário reforçar através de soluções como "partilha de rede" ou investimento público", acrescentou.





Já Cadete de Matos reiterou que os dados plataforma vêm também reforçar a importância da opção do "roaming nacional" que tem defendido e que consiste em qualquer consumidor poder aceder a todas as redes móveis, independentemente do operador contratado. "Com o tem-REDE é fácil concluir o benefício que todos poderão ter quando essa opção estiver disponível", sustentou.