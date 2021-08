Anacom vai forçar licitações diárias maiores no 5G

A Anacom vai voltar a desafiar o setor, determinando que os valores diários licitados para as frequências de 5G vão ter mínimos mais elevados. Para que o leilão possa chegar ao seu termo de forma mais rápida, no entender do regulador. O setor já anteriormente se opôs às mudanças do regulamento do leilão do 5G a meio do jogo, pelo que se antecipa que haverá nova onda de contestação.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...