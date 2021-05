Angola lança concurso para alienar 51% da participação na Net One-Telecomunicações

"Trata-se de um concurso limitado por prévia qualificação com vista à privatização de uma participação correspondente a 51% do capital social da Net One, detida pela da MS Telecom S.A, nos termos da Lei nº 10/19 de 14 de Maio - Lei de Bases das Privatizações", refere o comunicado do IGAPE.O concurso está aberto a investidores nacionais e internacionais, devendo os interessados remeter as suas candidaturas, até as 15:00 do dia 25 de junho de 2021.O Estado angolano detém indiretamente 51% do capital social da Net One através da MS Telecom, sendo a restante participação detida pelo grupo israelita Mitrelli.A Net One é uma empresa angolana que opera no setor de telecomunicações, constituída a 15 de Setembro de 2009, tendo como objeto social a prestação de serviços de telecomunicações no segmento B2B e B2C. Os seus principais segmentos de negócio consistem na prestação de serviços de internet (WIMAX, LTE e VSAT) e VOIP.O IGAPE tem prevista a privatização e/ou alienação de participações em várias empresas da área das comunicações, entre as quais Unitel, MS Telecom, ACS- Angola Comunicações e Sistemas, Angola Telecom e Angola Cables, no âmbito do Programa de Privatizações (ProPriv) 2019-2022.O ProPriv compreende a privatização de mais de 190 empresas e/ou ativos do Estado angolano até 2022 nos setores da banca, agricultura, hotelaria e turismo, finanças, seguros, indústria, telecomunicações, petróleos, entre outros.