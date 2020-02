Apritel contesta conclusões da Anacom sobre preço das telecomunicações

Em comunicado, a Apritel diz que as afirmações do regulador do setor foram recebidas com "perplexidade" e que a Anacom faz "afirmações e retira conclusões que não estão corretas e que não levam em conta os critérios bem fundamentados do referido estudo, não contribuindo para o adequado esclarecimento dos consumidores".





A associação dos operadores defende que a entidade liderada por Cadete de Matos interpretou erradamente o estudo realizado pela Deloitte para a Apritel relativo aos preços das comunicações em Portugal e na Europa.

A Apritel indica ainda que "está a analisar em detalhe o documento publicado e não deixará de se pronunciar sobre o mesmo".