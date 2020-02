Telecomunicações em Portugal são "caras" e sobem em contramão com UE

Portugal move-se no sentido oposto à média dos países da União Europeia no que toca ao preço as telecomunicações. Nos dez anos até 2019, por cá, os preços subiram mais de 7%, enquanto no conjunto do bloco houve um alívio de quase 10%. Desta forma, Portugal posiciona-se entre os países onde estes serviços são considerados caros por Bruxelas.





"Os preços dos serviços móveis, dos serviços individualizados de Internet e de pacotes de serviços para níveis de utilização mais reduzidos encontram-se acima da média dos países considerados", escreve a Anacom, num comunicado enviado às redações, e no qual cita estudos elaborados pela Comissão Europeia sobre os preços de banda larga móvel.