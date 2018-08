APW tem 11 milhões de euros para gerir contratos de antenas móveis em Portugal

A recém-constituída APW Portugal quer posicionar-se "como uma alternativa para capitalizar o aluguer" das antenas e torres para telemóveis em Portugal. É assim que a subsidiária portuguesa do fundo de investimento norte-americano explica o objectivo da sua entrada no mercado português, onde prevê investir 11 milhões de euros nos próximos três anos.





A empresa actua "como intermediária entre proprietários de imóveis e operadoras de telecomunicações". Ou seja, na prática adquire os direitos dos contratos de arrendamento que os proprietários de imóveis têm com as operadoras, "oferecendo-lhes capital a pronto pagamento em troca do aluguer que iriam receber mensalmente e proporcionando-lhes uma alternativa para capitalizar o aluguer associado a essas infra-estruturas", detalha a APW Portugal em comunicado enviado às redacções.





A APW detalha ainda que "analisa cada contrato individualmente com o intuito de avaliar os termos jurídicos e económicos estabelecidos, bem como as variáveis de risco inerentes a este tipo de contrato". Nesse seguimento, a proposta de investimento tem em consideração vários factores "como o valor do aluguer recebido actualmente, o risco de insolvência da operadora que paga o aluguer, a localização do imóvel, a procura por cobertura na região, as tecnologias dos equipamentos instalados, além das diversas cláusulas e direitos presentes em cada contrato".