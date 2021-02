Ar Telecom de Pereira Coutinho vendida a operador espanhol

A Aire Networks, operador espanhol, iniciou a sua internacionalização pelo mercado português e adquiriu a Ar Telecom, de João Pereira Coutinho.



O valor da aquisição não foi revelado.



Em comunicado, a Aire Netowork diz que a operação ainda está para aprovação pela Autoridade da Concorrência.



A Aire Network, detida pela Magnum Capital, diz pretender com esta compra "melhorar a sua posição como operador líder em comunicações, tecnologia e serviços para operadores e empresas, através da aquisição de uma empresa com uma longa experiência no fornecimento de soluções de voz, dados, conectividade, cloud e infraestruturas de datacenter", consolidando a oferta a nível ibérico.



A Ar Telecom já só atuava no setor empresarial e na administração pública. "A Ar Telecom tem uma grande carteira de clientes aos quais fornece comunicações unificadas e serviços em cloud, algo que representa uma grande oportunidade de crescimento para nós", diz a Aire Network em comunicado.



Em comunicado é referido que a Ar Telecom vai manter a sua atual equipa de gestão, liderada por Manuel Gonçalves.





As ações aquisitivas da Aire Networks começaram há dois anos, com a compra em 2019 da Unelink e da Prored, continuando em 2020 com a aquisição da LCRcom. Agora compra, em Portugal, a Ar Telecom, o que lhe permitirá elevar o volume de negócios consolidado aos 120 milhões de euros em 2021.





A Ar Telecom já só atuava no mercado empresarial, depois de ter vendido a sua base de clientes particulares. As origens da Ar Telecom remontam a 1999, quando foi criada a Jazztel, então com base espanhola. Com a liberalização do setor das comunicações em Portugal, a partir de 2000, o grupo SGC, de Pereira Coutinho, acabou por adquirir a Jazztel em 2004, transformando-se em Ar Telecom em 2005.É mais um negócio do qual Pereira Coutinho se desfaz, depois de ter vendido a Siva à Porsche em 2019.