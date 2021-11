Ar Telecom investe 10 milhões em rede de fibra ótica e em data center

É com um "plano de investimento ambicioso" que a Ar Telecom arranca o que descreve como "uma nova era" na operadora, recém-integrada no grupo espanhol Aire. Vão ser 10 milhões de euros para reforçar a rede de fibra ótica e abrir um data center na zona da Grande Lisboa.





O anúncio foi feito pela empresa em comunicado enviado, esta segunda-feira, às redações.





O investimento vai ser canalizado para "uma rede de fibra ótica de elevada capacidade que irá conectar Portugal à Europa", um projeto que a empresa espera executar, na íntegra, até ao final do primeiro semestre do próximo ano.





Já até ao final de 2022, a Ar Telecom espera concluir o desenvolvimento de "uma rede de fibra ótica de última geração para ligar as empresas nos principais centros urbanos" e, no ano seguinte, implementar um novo data center na zona da Grande Lisboa.





Três projetos que, de acordo com a operadora, devem permitir criar 100 postos de trabalho diretos e outros tantos indiretos até 2025, "essencialmente em funções relacionadas com áreas especializadas de telecomunicações, redes, sistemas de informação e cibersegurança", indica o CEO da Ar Telecom, Tiago Oliveira Santos, citado na mesma nota.





Criada em 2000, a empresa portuguesa, especializada em soluções integradas de Cloud, também conta agora com um escritório em Leça do Balio, em Matosinhos, exemplo que dá do "compromisso de um trabalho de proximidade com os clientes" que diz assumir também na "nova fase", a qual inicia com o lançamento de uma nova imagem gráfica.