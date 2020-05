BPI volta a reforçar no capital da Nos

O BPI voltou a ter uma participação qualificada na Nos, depois de em 2018 ter saído do capital onde foi acionista dez anos através do seu fundo de pensões. A informação foi comunicada pela operadora liderada por Miguel Almeida esta sexta-feira em comunicado emitido à CMVM.





De acordo com o mesmo documento, a instituição financeira ultrapassou o limiar de participação qualificada no dia 14 de maio, passando a dter 2,02%. E a aquisição desta posição acionista "foi efetuada com a finalidade de cobrir o risco económico inerente a contratos de equity swap", lê-se no mesmo documento.