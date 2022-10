Cabos submarinos: Falta de ligação “adequada” trava potencial do país

Apesar da posição geográfica e do vasto território marítimo, Portugal não ocupa uma posição de extrema relevância no que diz respeito aos cabos submarinos que ligam a Europa ao outro lado do Atlântico. Entrave pode estar em terra.

Cabos submarinos: Falta de ligação “adequada” trava potencial do país









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cabos submarinos: Falta de ligação “adequada” trava potencial do país O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar