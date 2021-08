Costa da Caparica já tem praia 5G

A Nos e a Câmara Municipal de Almada apresentaram a primeira praia 5G em Portugal, solução tecnológica que cobre agora cinco quilómetros de extensão do areal da Costa da Caparica.



Em comunicado divulgado esta segunda-feira, 2 de agosto, a Nos salienta que depois de instalar rede 5G nas praias da Costa da Caparica, escolheu a praia Tarquínio-Paraíso para "demonstrar como será a praia do futuro".

No âmbito desta parceria, a praia foi dotada de sistemas de inteligência artificial e "vídeo analytics", assentes na rede 5G da Nos, que "suportam funcionalidades automatizadas de monitorização de pessoas, objetos e embarcações, deteção de aglomeração de pessoas e contagem de cidadãos no acesso à praia", explica a operadora liderada por Miguel Almeida.





A solução implementada tem atualmente três valências principais que vão permanecer em utilização até ao final do verão: segurança, ocupação e ambiente.





Relativamente à segurança, a Nos explica que a solução estabelece uma linha imaginária no oceano, que permite monitorizar as zonas de banho e detetar se algum banhista se afasta demasiado da costa, bem como identificar a invasão de objetos ou embarcações na zona reservada a banhistas.

Os alertas são enviados para as entidades responsáveis pela segurança das praias, como a polícia marítima, nadadores-salvadores e entidades camarárias.



Para determinar a ocupação da praia existem cinco postos instalados que permitem verificar, de forma automática, se há zonas no areal onde se verifica uma aglomeração excessiva de pessoas.



A solução permite igualmente contabilizar o número de entradas e saídas na praia, monitorizando automaticamente o fluxo de banhistas, com alteração direta do semáforo que regula os acessos à praia quando detetado que o número de pessoas por metro quadrado se encontra abaixo ou acima do estipulado pelas autoridades, explica.



Em termos ambientais, o sistema permite a deteção do nível de capacidade máxima dos caixotes do lixo da praia e envio de alerta para recolha de resíduos e substituição dos contentores.



Citado no comunicado, Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da Nos, salienta "a ambição em liderar a entrega do 5G à sociedade e ao país", acrescentando que, "a partir de agora, Almada encontra-se na vanguarda tecnológica quanto às soluções de proteção e segurança na comunidade em contexto de turismo, um dos setores mais estruturantes da sociedade portuguesa."