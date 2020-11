CTT Expresso celebra primeiro Acordo de Empresa que abrange 1.200 trabalhadores

Em comunicado, os Correios de Portugal referem que o AE foi firmado hoje, "com o acordo da larga maioria dos sindicatos".De acordo com os CTT, este AE foi subscrito pelos sindicatos SINDETELCO, SITIC, SNTCT, SINCOR, SICOMP e FENTCOP, "que representam mais de 93% dos trabalhadores filiados em associações sindicais, contando com a presença do presidente da Comissão Executiva dos CTT, João Bento, e do administrador António Pedro Silva".Os Correios de Portugal adiantam que "a conclusão com êxito deste processo negocial relativo ao primeiro Acordo de Empresa da CTT Expresso representa o início de uma etapa com políticas de gestão de pessoas alinhadas com a estratégia do grupo CTT".Contribui "para o desenvolvimento pleno da atividade da empresa, a sua afirmação como líder no mercado em que atua, na dupla dimensão económica e social, e a melhor experiência de serviço junto dos clientes", conclui a empresa.O acordo "abrange os cerca de 1.200 trabalhadores da CTT Expresso".