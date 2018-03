A história remonta ao verão de 2016, quando as operadoras anunciaram em Agosto alterações unilaterais no tarifário, mas sem cumprir a exigência legal de aviso prévio ou de informar que os clientes podiam livremente, devido à alteração das condições de preço, rescindir o contrato, mesmo que estivesse a decorrer o período de fidelização.



Na altura, a Deco recebeu milhares de pedidos de esclarecimento de consumidores lesados e efectuou mesmo diligências, junto das operadoras, em 1.500 desses casos, mas em nenhum conseguiu que fossem devolvidos os montantes ilegalmente cobrados aos clientes das operadoras.



Já em 2017, a Deco reuniu com as operadoras e denunciou esta prática ilegal ao regulador do sector, a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, que, quase oito meses depois do primeiro anúncio de aumento unilateral de preços, impôs "medidas correctivas" às operadoras, obrigando-as a repetir a comunicação da alteração contratual de acordo com a lei.



"Mas a decisão do regulador não obrigou, contudo, as empresas a devolverem a diferença dos valores cobrados antes e depois da subida unilateral dos preços", criticou a Deco, considerando que a decisão da ANACOM "ficou aquém das expectativas" e justificou assim a acção popular no tribunal.



O montante a devolver pelas operadoras, de 60 milhões de euros, é um valor até "conservador" segundo a Deco, que baseou as contas em estatísticas do regulador, quotas de mercado, receitas dos operadores e o número de assinantes de cada operadora.



"É um número aproximado e estamos a ser conservadores quanto ao número de subscritores deste serviço", ressalvou Paulo Fonseca, que acredita que o montante final de devolução será superior aos 60 milhões de euros.



O jurista da Deco lembrou que nada impede os operadores de telecomunicações de aumentarem preços, mas advertiu que estão legalmente impedidos de alterar preços sem avisar a tempo (30 dias) e permitir ao consumidor rescindir o contrato.

