Disney + fica disponível na Nos

A plataforma de ‘streaming’ Disney + vai ficar disponível na Nos a partir de amanhã, dia 14 de julho.



A Nos esclarece que este serviço de ‘streaming’ da The Walt Disney Company vai estar acessível através do pagamento de uma mensalidade sendo que os novos clientes podem beneficiar de uma subscrição anual sem custos adicionais.



Na Disney +, que conta com mais de 137 milhões de subscritores a nível mundial, estão disponíveis as séries Star Wars "Obi-Wan Kenobi", a "The Mandalorian". A plataforma conta ainda com as séries da Marvel Studios, da Disney e da Pixar.