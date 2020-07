Empresa do grupo Altice contrata 500 trabalhadores até final do ano

A Intelcia Portugal, empresa que faz parte do Grupo Altice Portugal, vai contratar 500 trabalhadores para as suas operações a nível nacional dispersas por Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha, de acordo com o comunicado divulgado.



Atualmente com 2.400 colaboradores, a empresa pretende adicionar mais meia centena a projetos em português, francês, inglês, italiano, alemão e castelhano, em diversos setores de acividade. Cerca de 10% destas novas contratações são para lugares com responsabilidade na gestão da empresa, nomeadamente para Chefes de Equipa e Coordenadores de Operações.





"O segundo semestre de 2020 será particularmente aliciante e desafiante para a Intelcia, pois temos projetos internacionais e nacionais a arrancar e outros em crescimento. Sendo uma empresa recente no mercado português, iremos proporcionar oportunidades de carreira muito interessantes para os nossos colaboradores e para quem queira abraçar os nossos desafios", segundo Carla Marques, diretor-geral da Intelcia Portugal.Acrescenta que "na Intelcia acreditamos que o nosso sucesso se baseia na nossa capacidade de construir uma relação de confiança com os nossos colaboradores e clientes, na nossa agilidade e no nosso foco humano. Investimos na criação das melhores condições para atrair e desenvolver talentos".A Intelcia é uma empresa de outsourcing que está presente na Europa (França, Portugal), em África (Marrocos, Egipto, Camarões, Costa do Marfim, Senegal, Maurícias, Madagáscar, Quénia e África do Sul), na América do Norte (Estados Unidos da América), na América Latina (Colômbia, Guiana) e nas Caraíbas (República Dominicana, Jamaica).