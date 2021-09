Fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos passa a deter 2% da Nos

O fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Mubadala Investment Company passou a deter uma participação qualificada de 2% no capital da Nos, informa esta sexta-feira a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida.De acordo com o comunicado , o Mubadala detém 10.323.053 ações da Nos, correspondentes a 2% do total.O fundo dos EAU deixou de ter, em fevereiro de 2020, uma participação qualificada na EDP, onde tinha anteriormente 4,06% do capital da elétrica.