Gigas investe três milhões em expansão de centro de dados da ONI

A espanhola Gigas investiu três milhões de euros na expansão do centro de dados da Oni - operadora que adquiriu em 2020 por 40 milhões de euros.A expansão do centro de dados visa "responder à forte procura crescente por serviços de 'cloud' e de 'datacenter' em Portugal, mercado que já representa mais de 50% do negócio do grupo Gigas", revela a empresa, num comunicado enviada às redações.

"Este investimento representa uma forte aposta no mercado português. Estamos a falar de um investimento de 3 milhões de euros, uma das expansões mais elevadas e eficientes feitas pelo grupo, para que o 'datacenter' da Matinha seja uma referência importante e de excelência", afirma Diego Cabezudo, CEO e co-fundador da Gigas.

A empresa está também a contratar, sobretudo para a área tecnológica, não tendo, contudo, revelado qual o número de vagas que quer ver preenchido. Atualmente, a operadora emprega 350 trabalhadores, dos quais 200 na Oni.

"Reforçámos a equipa para dar mais peso, até porque os serviços de telecomunicações que prestamos em Espanha operam-se a partir de Portugal que é o centro de excelência para os serviços de telecomunicações" , acrescentou Cabezudo.



O grupo diz que o investimento total na Oni já ascende a cerca de 70 milhões de euros.





Numa altura em que a Altice Portugal está a avaliar a venda do centro de dados que detém na Covilhã, o CEO da Gigas disse à Lusa, à margem de uma conferência com jornalistas, que não tem interesse em comprá-lo.