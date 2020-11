Oni vendida à espanhola Gigas por 40 milhões de euros

A Gigas, empresa de serviços de cloud computing, é a nova dona da Oni, operadora de telecomunicações direcionada para o segmento empresarial. Esta mudança acontece no seguimento da reorganização acionista da Cabonitel (que detém a Nowo e a Oni) e que levou a que a MásMóvil ficasse como acionista única da Nowo, como foi noticiado na segunda-feira.





"O preço da transação foi definido em 40 milhões de euros (valor patrimonial)" detalha a Gigas num outro comunicado divulgado esta terça-feira.





A espanhola MásMóvil, em conjunto com a GAEA, tinham comprado as operadoras de comunicações Nowo e Oni ao fundo KKR no verão do ano passado. Mas, no passado dia 8 de novembro, foi celebrado um acordo entre a MásMovil e a Gigas, ambas acionistas da GAEA, para uma reorganização acionista. Este acordo culminou com a Gigas a controlar a Oni e a MásMóvil como acionista único da Nowo.





Leia Também MásMóvil confirma que vai entrar na corrida pelo 5G em Portugal

A Gigas, presente em Portugal desde 2019 através da aquisição realizada no ano passado da AHP (fornecedor de serviços cloud)" prevê quadruplicar as receitas consolidadas para os 50 milhões de euros e triplicar o EBITDA ajustado para os 10,2 milhões de euros".





"Com a aquisição da Oni, a Gigas inicia a sua nova fase de se tornar um operador relevante no mercado de serviços convergentes de telecomunicações, cloud e segurança para empresas da Península Ibérica, reforça a sua oferta de produtos para ser um fornecedor abrangente (one stop shop) às empresas", lê-se no mesmo comumucado.





Na segunda-feira a MásMóvil anunciou que também iria reforçar a aposta na Nowo, nomeadamente através da entrada na corrida pela 5G e da construção de uma nova rede de fibra ótica em Portugal.