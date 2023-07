Há mais dois advogados de Braga na lista de arguidos da "Operação Picoas"

saíram em liberdade, com cauções até 500 mil euros.



Armando Pereira está indiciado de 11 crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento e falsificação de capitais. Já Hernâni Antunes é suspeito de mais de 20 crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



A lista de arguidos da "Operação Picoas" tem mais dois nomes: os advogados bracarenses Ricardo Sobral e Duarte Loureiro. A notícia é esta quarta-feira avançada pelo jornal Público , que diz que os investigadores acreditam que Hernâni Antunes, um dos principais alvos da investigação, terá recorrido a estes advogados para montar estruturas societárias destinadas a contratar com a Altice, assim como a atribuir vantagens indevidas a responsáveis da operadora e a produzir alegados contratos destinados a receber comissões com base em fornecimentos realizados por entidades terceiras à Altice.Duarte Loureiro surgia no papel de sócio ou de administrado de várias empresas controladas por Vaz Antunes, braço direito do co-fundador da Altice Armando Pereira. A Loureiro, segundo o jornal, cabia a redação de pretensos contratos destinados a justificar o recebimento de comissões exigidas a outros fornecedores da Altice. O mesmo se aplica a Ricardo Sobral, que estará indiciado de ter prestado colaboração a Vaz Antunes na constituição e utilização em Portugal de determinadas entidades para adquirir imóveis no Algarve.A "Operação Picoas" está a investigar um alegado esquema financeiro em torno de negócios relacionados com a Altice, sendo Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes os dois principais arguidos do caso. O juiz Carlos Alexandre aplicou a ambos a medida de coação de prisão domiciliária e mandou retirar o helicóptero a Pereira. Já os arguidos Jéssica Antunes (filha de Vaz) e Álvaro Gil Loureiro, que estavam também detidos,