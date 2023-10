Líder da Anacom escolhida por Costa com aval do PSD

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, endereçou o convite, mas a escolha foi do primeiro-ministro, António Costa. O nome da economista e professora do ISEG, que passou mais de uma década fora do país, é consensual, tendo sido validado junto do PSD.

