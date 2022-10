Lucro trimestral recorrente da Nos cai 6,6% para 43,1 milhões

Já os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentaram 3,9% para os 177,8 milhões de euros.

As unidades geradoras de receitas (RGU) subiram 5,1% no terceiro trimestre, elevando os RGU totais para os 10,66 milhões, o que representa uma adição de 141,6 mil novos clientes. Este crescimento foi sobretudo impulsionado pelo número de subscritores móveis, que deu um salto de 8,3% face ao terceiro trimestre do ano passado para os 5,642 milhões.



De agosto a outubro, a Nos investiu 120,2 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 9,3% face ao terceiro trimestre de 2021. No acumulado dos nove meses, o investimento da operadora atingiu os 364,2 milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 17,5% face a 2021.





A Nos fechou o terceiro trimestre do ano com um lucro de 43,1 milhões de euros, o que representa um recuo de 6,6% face ao período homólogo. Este valor exclui as mais valias referentes à alienação de torres, detalha a operadora liderada por Miguel Almeida. Considerando estas mais valias, o lucro ascende a 106 milhões de euros, um valor 129,6% acima do registado um ano antes.Num comunicado enviado à CMVM, a operadora revela que as receitas subiram 4,1% face ao período homólogo para os 381,5 milhões de euros. Neste campo, só as receitas de telecomunicações representaram 367,6 milhões de euros, mais 3% do que no terceiro trimestre de 2021.

"Além do forte investimento na rede móvel a Nos continua a investir nas suas redes Gigabit de nova geração", detalha a empresa, apontando que "no final de setembro deste ano, a rede de nova geração fixa cobria 5,217 milhões de casas, mais 3,2% do que no ano anterior".