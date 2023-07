Lucros da Nos recuam 5,7% para 80,5 milhões no primeiro semestre

resultado antes

de impostos, juros, depreciações e amortizações - subiu 9,4% face aos primeiros seis meses do ano passado, tendo atingido os 352,6 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano.

369,2 milhões.





No final do semestre, a rede de fibra da Nos chegava a 5,42 milhões de lares, mais 284 mil do que no período homólogo.



As receitas de cinema e audiovisual subiram 15,2% para os 45 milhões de euros no primeiro semestre.



A Nos fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 80,5 milhões de euros, comunicou esta quarta-feira a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Este valor traduz-se numa queda de 5,7% face ao mesmo período do ano anterior, um recuo que, justifica a operadora de telecomunicações, se deve "ao crescimento acentuado das depreciações e amortizações como resultado dos contínuos investimentos que a empresa tem vindo a realizar" e ao "aumento das taxas de juro na estrutura de custos".Só no segundo trimestre, o resultado líquido atribuível aos acionistas foi de 45,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 3% face aos primeiros três meses do ano.Já o EBITDA consolidado -As receitas consolidadas do grupo aumentaram 4,5% para os 775,2 milhões de euros no primeiro semestre, sendo que as receitas de telecomunicações subiram 3,5% para 746,6 milhões de euros, tendo representado a maior fatia. Segundo a empresa, este valor é fruto de um aumento do número de serviços, que atingiu os 10,9 milhões no segundo trimestre, o que representa um acréscimo de 356 mil.Recorde-se que nos primeiros três meses do ano as receitas de telecomunicações atingiram osTodos os segmentos de negócio da operadora cresceram no primeiro semestre. Os subscritores de serviços móveis subiram 5,2% para 5,5 milhões e os subscritores de televisão registaram um acréscimo de 0,8% para 1,6 milhões.A Nos destaca ainda que investiu 195,1 milhões de euros entre janeiro e junho, menos 20% do que no mesmo período do ano anterior (244 milhões). No segundo trimestre, o valor investido foi de 98,1 milhões. "Pelo segundo trimestre consecutivo, o capex total mantém-se abaixo dos 100 milhões, confirmando a forte desaceleração da implementação da rede 5G", refere a empresa."A expansão da cobertura 5G contribuiu para acelerar a transformação digital do país, num investimento que totaliza até ao momento cerca de 420 milhões de euros", acrescenta a operadora liderada por Miguel Almeida. Nos próximos anos, diz ainda, a Nos prevê investir mais 110 milhões de euros nesta rede.

No final do segundo trimestre, a Nos tinha uma dívida líquida total, incluindo leasings e contratos de longo prazo, de 1.799,5 milhões de euros. "A dívida líquida financeira situou-se em 1.155,3 milhões", revela, referindo que "a empresa mantém uma sólida posição de liquidez".

Em junho deste ano, a empresa de telecomunicações tinha mais de 4.000 estações de base de quinta geração instaladas, "cobrindo mais de 90% da população portuguesa". Um valor que, diz, compara com os 81% verificados na União Europeia.

Notícia atualizada às 17h21