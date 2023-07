"Resultados sólidos" da Nos animam analistas. Mas Digi mantém-se um risco

Resultados do segundo trimestre "robustos" levam os analistas a preverem uma revisão em alta do consenso para o ano. A operadora de telecomunicações fechou o segundo trimestre com lucros de 45,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 3% face aos primeiros três meses do ano.

"Resultados sólidos" da Nos animam analistas. Mas Digi mantém-se um risco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: "Resultados sólidos" da Nos animam analistas. Mas Digi mantém-se um risco O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar