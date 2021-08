Luta entre Nos e Altice também se joga na inovação

da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), no relatório

"Empresas com mais despesa em atividades de I&D em 2020 - Portugal", citado hoje pelo DN consultado pelo Negócios , a Nos lidera o ranking das 100 empresas mais inovadoras em Portugal. Em 2020 apresentou uma despesa em I&D de 67,251 milhões de euros, ficando, assim, em primeiro lugar, à frente da rival Altice que com seis empresas apresentou um total de investimento de 59,496 milhões.Mas é a empresa sediada no Forum Picoas que tem o maior número de recursos humanos a fazer I&D. São, no total, 662, mas apenas cinco doutorados. A Nos tem 226 pessoas, sendo 12 doutorados.

Em terceiro lugar surge a Bial, que fez uma despesa de 44,4 milhões de euros. Tem 164 pessoas dedicadas à I&D, sendo 60 doutorados. É mesmo a empresa, da lista de 100, que mais doutorados tem dedicados a esta área da inovação.Sendo o quarto lugar anónimo, a quinta posição é ocupada pelo BCP com um investimento de 33,281 milhões de euros.O relatório tem por base os resultados provisórios do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2020 (IPCTN20), mas nem todas as empresas autorizaram a divulgação dos seus dados, pelo que da lista de 100 há muitas que surgem anónimas e sem valores associados. Esta é ainda uma lista provisória.A Direção-Geral de Estatísticas da Edução e Ciência acrescenta, com base nos resultados provisórios, que "as 100 empresas/grupos com mais investimento intramuros em I&D foram responsáveis por 49% da despesa total do setor empresarial, que atingiu 1.811 milhões de euros e representou 0,89% do PIB nacional em 2020". Além disso, "o pessoal em I&D nestas empresas representou 36% do total de recursos humanos afetos a estas atividades (30.206 ETI) no setor empresarial".