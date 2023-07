Mais mexidas na Altice Portugal: Ana Figueiredo acumula funções de chairman

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, vai acumular as funções de presidente do conselho de administração da operação em território português, comunicou esta quarta-feira o grupo de telecomunicações.



A líder da dona da Meo assume assim o cargo até agora ocupado por Alexandre Fonseca, que suspendeu funções executivas e não executivas na gestão do grupo. Uma decisão que, justificou a operadora na segunda-feira, visa "proteger os interesses do grupo Altice, e todas as suas marcas num processo que é público onde, aparentemente, são indiciados atos a investigar ocorridos no período em que este exerceu as funções executivas de presidente da Altice Portugal".



Além desta alteração, o grupo Altice revelou ainda que Natacha Marty, general counsel do grupo, passará a integrar o conselho da administração na Altice Portugal, assumindo a função de vogal do "board".



As alterações em causa, acrescenta a empresa, têm "efeito imediato".





"A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade e no interesse de todos os stakeholders [partes interessadas], colocando em primeiro lugar os seus clientes e colaboradores", pode ler-se na nota enviada às redações.





ma "viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva. A "Operação Picoas" tem como principais suspeitos Armando Pereira, cofundador da Altice, e Hernâni Vaz Antunes, empresário bracarense e braço direito de Pereira.

A operadora portuguesa reitera ainda que "está a cooperar com as autoridades portuguesas e continuará disponível para qualquer clarificação que possa ser útil para a investigação em curso".O Ministério Público e a Autoridade Tributária efetuaram na passada quinta-feira uma série de buscas por suspeitas de u