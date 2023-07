CEO da Altice Portugal pede foco "na operação" apesar de investigação

Leia Também Sindicatos da Altice reúnem-se com representantes da administração esta tarde

A Altice Portugal apelou aos colaboradores para que mantenham o foco "na operação" portuguesa, apesar da investigação levada a cabo pelo Ministério Público."Devemos concentrar-nos na nossa operação, continuar a executar o nosso plano de negócios e a melhorar o nosso desempenho", escreveu a CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, numa nota enviada aos trabalhadores e a que o Negócios teve acesso.Na mesma comunicação, feita no dia em que o co-CEO do grupo Altice, Alexandre Fonseca, suspendeu funções, a responsável pela operação em Portugal diz: "Não nos desviaremos do que era ontem, e será amanhã, o nosso foco – servir os nossos clientes, prestando um serviço de excelência, e continuar a liderar no mercado português, sendo a empresa mais inovadora em Portugal. Em suma, fazer o que sabemos fazer melhor".

Ana Figueiredo salienta ainda que a operadora está "a prestar às autoridades toda a colaboração".



A Altice Portugal viu a sede em Picoas ser alvo de buscas na passada quinta-feira, no âmbito de uma operação por suspeitas de uma "viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.



Até à data, no âmbito da operação, foram detidos Armando Pereira, co-fundador do grupo Altice, Jéssica Antunes, filha de Hernâni Vaz Antunes - amigo de longa data do número dois da operadora -, e o economista Álvaro Gil Loureiro. O empresário Vaz Antunes entregou-se no sábado às autoridades no Porto.





Alexandre Fonseca, que era CEO da Altice Portugal no momento em que os factos agora investigados ocorreram, não foi constituído arguido, mas, segundo avançou o Eco , é suspeito por recebimento indevido relativo a serviços fictícios, tendo a sua casa sido também alvo de buscas.



O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) suspeitam que o Estado e o grupo Altice podem ter sido lesados em mais de 100 milhões de euros, segundo uma nota publicada na sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República.



Leia na íntegra a nota enviada pela CEO da Altice Portugal aos colaboradores:



"Como é do domínio público, a Altice Portugal foi uma das empresas alvo de buscas pelas autoridades portuguesas em cumprimento de um mandado, emitido pelo Ministério Público, no âmbito de uma investigação dirigida a indivíduos e entidades externas ao nosso grupo.

Desde esse primeiro momento, e movidos pela transparência por que a Altice Portugal sempre se pautou, estamos a prestar às autoridades toda a colaboração. Além dessa resposta à solicitação das autoridades, o Grupo Altice já deu início a uma investigação interna relacionada com os processos de compras e os processos de aquisição e venda de imóveis da Altice Portugal, bem como de todo o Grupo Altice.

Esta segunda-feira, tal como tornámos público, o Co-CEO do Grupo, Alexandre Fonseca, fez saber da decisão de suspender todas as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do Grupo em diversas geografias, incluindo as posições de Chairman em diversas filiais.

Esta é uma decisão que o Grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos.

Não nos desviaremos do que era ontem, e será amanhã, o nosso foco – servir os nossos clientes, prestando um serviço de excelência, e continuar a liderar no mercado português sendo a empresa mais inovadora em Portugal. Em suma, fazer o que sabemos fazer melhor.

Devemos concentrar-nos na nossa operação, continuar a executar o nosso Plano de Negócios e a melhorar o nosso desempenho. Do que me fizeram chegar, depois dos vários encontros que promovemos por todo o país, e que encerrámos na semana passada, em Lisboa, fica a certeza de que conto convosco e com a vossa energia nessa missão."