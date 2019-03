No conjunto do ano, as receitas atingiram 2.073,7 milhões de euros, um decréscimo face aos 2.200 milhões um ano antes ou 2.141 milhões nas contas reexpressas. O EBITDA em 2018 foi de 840 milhões de euros, menos 11,5% que no ano anterior, segundo se pode ver nas contas divulgadas pela Altice Europe.



Considerando as receitas combinados dos negócios fixo e móvel no consumo, empresarial e grossista, estas subiram 0,7% face ao quarto trimestre do ano passado, o que a Altice Portugal enaltece considerando que houve medidas regulatórias "desfavoráveis".



A empresa continuou a sua expansão da rede de fibra ótica, tendo terminado o ano com mais de 4,49 milhões de casas fibradas. O investimento nos três últimos meses do ano atingiu os 120 milhões de euros.



O EBITDA ajustado no quatro trimestre caiu 13,8% para 199 milhões, o que a Altice Portugal justifica com o segmento empresarial e o aumento dos custos operacionais, que não foram revelados.



A receita do segmento empresarial, apesar disso, aumentou no último trimestre do ano 3%, mas não foi revelada a margem de rentabilidade neste segmento.



No conjunto do ano, a Altice Europe teve receitas consolidadas de 14,298.4 milhões de euros, o que compara com os 14,724.6 milhões de euros um ano antes. O EBITDA ficou nos 5,100.7 milhões, menos que os 5,645.7 milhões um ano antes.



No final do ano a dívida consolidada da Altice Europe era de 28,8 mil milhões de euros.



(Notícia atualizada com mais informações às 16:50)

A Altice Portugal, que detém a marca Meo, cresceu as suas receitas no último trimestre do ano, face ao período de três meses anterior. Em comunicado, a empresa realça que teve no último trimestre de 2018 "o quinto trimestre consecutivo de crescimento da sua base de clientes fixos no segmento consumo".A Meo teve uma adição neste segmento de 8,4 mil clientes, o que compara com os 6 mil um ano antes. Em fibra, as adições líquidas foram de 44,5 mil. A empresa diz em comunicado que "os níveis de angariação mais elevados, a melhoria na taxa de desligamento e incremento no ARPU (receita média por cliente) dos novos clientes" conduziram a que a receita total da Altice Portugal tenha crescimento no quarto trimestre se comparado com o trimestre anterior. Atingiu os 526 milhões de euros. Já face ao quarto trimestre do ano passado decresceu, ainda que se considerados os valores reexpressos de 2017 devido à aplicação de uma nova norma contabilística a descida tenha sido de 0,1%, ou seja, praticamente estabilizou.