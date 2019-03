Há mais de uma dezena de interessados na rede de fibra da Altice

Vítor Mota

A Altice Europe está a analisar a venda da rede de fibra portuguesa. E tem "mais de uma dezena de interessados", num processo que deverá estar concluído até ao início do verão, revelou Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal.

Num encontro com jornalistas depois de a empresa ter apresentado as contas, o responsável não quis dar mais detalhes sobre a venda da rede de fibra, relembrando que "o processo está em fase de análise". De acordo com Alexandre Fonseca, este "deverá ficar concluído até ao final do segundo trimestre".

Foi em fevereiro que a Reuters avançou que a Altice Europe está a analisar a venda da rede de fibra portuguesa. Esta operação está a atrair o interesse de várias empresas, como a Brookfield, a KKR, a Macquarie e Canada Pension Plan Investment Board, revelou ainda a Bloomberg, citando fontes próximas do processo.

A agência adiantou que a Altice Europe está a tentar captar cinco mil milhões de euros ou mais por este negócio, enquanto os interessados avaliam este ativo num valor entre os 3,5 e 4 mil milhões de euros. Quanto a esta avaliação, Alexandre Fonseca não quis avançar com números.

As declarações foram feitas depois de, na quinta-feira, a Altice Portugal, que detém a marca Meo, ter revelado um crescimento das suas receitas no último trimestre do ano, face ao período de três meses anterior.

A Meo teve uma adição neste segmento de 8,4 mil clientes, o que compara com os 6 mil um ano antes. Em fibra, as adições líquidas foram de 44,5 mil. A empresa diz em comunicado que "os níveis de angariação mais elevados, a melhoria na taxa de desligamento e incremento no ARPU (receita média por cliente) dos novos clientes" conduziram a que a receita total da Altice Portugal tenha crescimento no quarto trimestre se comparado com o trimestre anterior. Atingiu os 526 milhões de euros. Já face ao quarto trimestre do ano passado decresceu, ainda que se considerados os valores reexpressos de 2017 devido à aplicação de uma nova norma contabilística a descida tenha sido de 0,1%, ou seja, praticamente estabilizou.