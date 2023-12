Estado espanhol avança com compra de até 10% da Telefónica

Sociedade Estatal de Participações Industriais (





A aquisição permite à "holding" que gere as participações do estado espanhol tornar-se o acionista maioritário, evitando que os sauditas tenham o controlo (após a aquisição de 9,9% da Telefónica).



preservar as capacidades estratégicas e essenciais para o interesse nacional", justifica o Executivo, em comunicado.



Numa nota enviada à CNMV, entidade semelhante à CMVM, a SEPI diz que dará seguimento aos passos necessários para "colocar em marcha o processo para, minimizando o impacto na cotação, concluir a aquisição do volume de ações necessário".



O governo espanhol dá, assim, resposta aos sauditas, que em setembro anunciaram a compra de 9,9% da Telefónica por 2,1 mil milhões de euros. O negócio foi feito através da aquisição de 4,9% de ações representativas e de outros instrumentos financeiros, que conferem à Saudi Telecom uma exposição económica sobre outros 5% do capital social da Telefónica.



Estes 5% permitiriam à operadora saudita obter os direitos de voto correspondentes "mediante a liquidação física dos referidos instrumentos financeiros após a obtenção das autorizações regulatórias necessárias", de acordo com a informação comunicada na altura ao regulador espanhol. Mas para fazê-lo teria de passar pelo crivo do Estado, que rapidamente mostrou preocupação em ver um ativo como a Telefónica nas mãos dos sauditas.





O governo espanhol refere ainda que a entrada no capital da empresa "está em linha" com o que se verifica em outros países europeus. "A Alemanha detém 13,8% do capital da Deutsche Telekom, França dispõe de 13,4% na Orange, e Itália



O Governo de Espanha autorizou aSEPI),(Notícia atualizada às 18h45)