Nos ainda sem AG marcada "por causa da covid-19"

A Nos ainda não agendou a assembleia-geral de acionistas por causa da pandemida da covid-19. A justificação foi dada esta quinta-feira pelo administrador financeiro da operadora, José Pedro Pereira da Costa, durante a conferência telefónica com analistas no âmbito dos resultados do primeiro trimestre.





Questionado sobre os planos de distribuição de dividendos, o responsável explicou que a proposta do conselho de administração será votada na futura reunião de acionistas que será agendada até 30 de junho, cumprindo assim o alargamento do prazo para a realização de assembleias-gerais avançado pela CMVM.