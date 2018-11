Número de clientes de pacotes de serviços cresce 3,8 milhões

O número de subscritores de pacotes de serviços de comunicações continua a aumentar. No final do primeiro semestre, havia 3,8 milhões de consumidores com ofertas convergentes, o que representa um crescimento de 5,2% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 12 de Novembro, pela Anacom.





Segundo a análise do regulador, este aumento deve-se, sobretudo, ao crescimento em 7,3% das adesões às ofertas com quatro ou cinco serviços (telefone fixo, banda larga fixa, televisão paga, telemóvel e internet móvel) e em 6,3% de pacotes tripleplay (telefone e internet fixos e televisão paga).





Pelo contrário, no mesmo período, "as ofertas 2P [com dois serviços] perderam 21 mil clientes, o que se traduziu numa quebra de 4,1%".





A modalidade preferida dos consumidores portugueses continua a ser, assim, a oferta com quatro ou cinco serviços, representando 45,3% dos clientes totais. A oferta 3P, com 1,6 milhões de subscritores, contribui com 41,7% para o total de subscritores.





"A penetração dos pacotes de serviços atingiu 92,7 por 100 famílias clássicas, mais 4,1 pontos percentuais do que no período homólogo", detalha o regulador.





No que diz respeito às quotas de mercado, no final de Junho a Meo continuava a liderar com 40,5%, seguindo-se a Nos com 37,7%, a Vodafone com 17,3%)e o Grupo Apax, que detém Nowo, com 4,5%. A operadora da Altice registou um ligeiro crescimento de 0,9%, tal como a Vodafone. Já a Nos e a Nowo perderam quota em 1,4% e 0,5%, respectivamente.





Quanto às receitas de serviços em pacote, no primeiro semestre totalizaram 786 milhões de euros, com as ofertas 4 e 5P a representar 60% . Em média, a receita mensal por subscritor de pacote, que inclui clientes residenciais e não residenciais, foi de 34,62 euros, não incluindo IVA, segundo a Anacom.