Os temas quentes que esperam Sandra Maximiano na Anacom

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após semanas de incerteza, é oficial: Sandra Maximiano é a próxima presidente da Anacom. A nomeação, que chegou a estar em risco devido à queda do Governo, foi hoje concluída, com a aprovação em Conselho de Ministros - o último antes de o Executivo entrar em gestão.



A economista e professora no ISEG, que ...