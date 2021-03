Portugal pesa mais na receita e no investimento do grupo Altice

Portugal contribuiu um pouco mais para as receitas do grupo Altice em 2020. Segundo as contas anunciadas esta terça-feira, 30 de março, a Altice Portugal registou, no ano passado, receitas totais de 2.121,2 milhões de euros, mais 0,5% do que os 2.110 milhões de 2019. O que representa um peso de 51,7% nas receitas consolidadas de 4.101 milhões de euros do grupo.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...