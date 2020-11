Receitas da Altice Portugal estabilizam nos 1,5 mil milhões de euros até setembro

A Altice Portugal fechou os primeiros nove meses do ano com receitas de 1,5 mil milhões de euros, um valor praticamente idêntico (-0,2%) ao registado no mesmo período do ano passado. Analisando só os dados do terceiro trimestre, a operadora regressou à trajetória de crescimento, invertida no segundo trimestre devido ao impacto da pandemia, tendo registado uma ligeira melhoria dos proveitos em 0,9% para 541 milhões de euros.

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) atingiu os 216 milhões de euros no terceiro trimestre, um ligeiro aumento de 0,5%.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca justifica a recuperação dos proveitos neste trimestre com o "crescimento das vendas, especialmente telemóveis", com a "retoma das receitas de conteúdos "premium" desportivos e de alguma melhoria as receitas de roaming, apesar dos significativos impactos decorrentes da redução abrupta e expressiva do Turismo em Portugal", sublinha a empresa em comunicado.





Analisando por segmentos, a Altice detalha que na área de consumo registou receitas de 304 milhões de euros no terceiro trimestre, um crescimento homólogo de 1,4%. Os proveitos do segmento empresarial situaram-se em 236,7 milhões de euros, em linha com os 236 milhões de euros registados em igual período do ano passado.





No mesmo comunicado, a operadora adianta que "mesmo em cenário económico adverso, o desempenho operacional ultrapassou os trimestres anteriores, atingindo níveis recorde em acréscimos líquidos de RGU [número de serviços prestados] do negócio fixo", com um aumento de "52 mil neste trimestre". "Paralelamente, os clientes únicos do segmento consumo registaram mais 10 mil adições líquidas", acrescenta.





No móvel, a Altice revela apenas que a base de clientes pós-pagos aumentou em 30 mil no terceiro trimestre.





A Altice Portugal revela ainda que o investimento nos nove primeiros meses do ano fixou-se em 338,4 milhões de euros, mais 14,5% face ao mesmo período do ano anterior.





Parte deste investimento foi direcionado para a continuação da expansão da sua rede de fibra óptica, que no final de setembro chegava a mais de 5,3 milhões de casas. Só no terceiro trimestre a operadora expandiu a sua rede a mais 70 mil casas.



No mesmo comunicado, Alexandre Fonseca relembra que "estamos a viver uma nova fase da pandemia, em que todos voltamos a ser postos à prova, e em que o setor das comunicações continua a exercer um papel essencial na economia e na sociedade".



Nesse sentido, o presidente executivo da Altice garante que no terceiro trimestre do ano a operadora investiu e reforçou as sua redes, e colocaram a sua "melhor tecnologia ao serviço do País e de todas as entidades envolvidas no combate à COVID-19, em áreas como a Saúde, a Educação, a proteção social e combate ao isolamento dos mais idosos, a Proteção Civil e as Forças de Segurança Públicas".



Além disso, "também nos focámos numa gigantesca operação junto de todas as casas e empresas nacionais, para assegurar com eficácia a telescola, o teletrabalho, e todas as operações tecnológicas que permitiram manter os negócios em atividade, como o comércio eletrónico e a conectividade em geral. Estamos cientes de que fomos decisivos na aproximação das pessoas e na atenuação das terríveis consequências desta pandemia para as famílias e economia nacional", conclui.