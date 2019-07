Receitas da Vodafone Portugal crescem 3,3% até junho

No trimestre findo em junho, a operadora aumentou as receitas para mais de 260 milhões de euros fruto do crescimento no serviço fixo. O plano de expansão da rede de fibra foi revisto para 5,3 milhões de casas.

A Vodafone Portugal fechou o seu primeiro trimestre fiscal, findo em junho, com receitas totais de 261,4 milhões de euros, o que traduz um aumento de 3,3% face ao mesmo período do ano anterior. Tendo em conta os proveitos de serviços, o principal indicador de negócio da operadora liderada por Mário Vaz, o crescimento foi de 3,2% para 238,3 milhões de euros, um resultado suportado pelo crescimento no serviço fixo.





Em comunicado, a empresa detalha que o aumento do negócio do fixo é sustentando pelo crescimento do número de casas passadas com fibra ótica em 400 mil no último ano.