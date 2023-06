Rede 3G da Vodafone tem os dias contados. Descontinuação arranca em julho de 2024

Praticamente uma década desde que foi lançada, a rede 3G da Vodafone começara a partir de julho de 2024 a ser desligada. O fim desta rede, que ocorrerá "progressivamente", permitirá reforçar a capacidade de redes mais recentes, como o 4G e o 5G.

"A Vodafone Portugal vai iniciar dentro de um ano, a partir de julho de 2024, progressivamente, o desligamento da sua rede 3G, um passo importante para reforçar o acesso dos Clientes no País a comunicações mais rápidas, eficientes e ainda mais seguras", informa esta sexta-feira a operadora num comunicado enviado à imprensa.





Esta mudança que, segundo a Vodafone, "é inevitável", permitirá responder ao crescente consumo de dados, "realocando as frequências até agora utilizadas pelo 3G para uso de redes mais modernas como o 4G e 5G", permitindo uma maior velocidade e capacidade das mesmas.





A operadora de telecomunicações indica que "a esmagadora maioria dos Clientes da Vodafone não será afetada por esta mudança, vez que já utiliza equipamentos e cartões SIM compatíveis com as restantes gerações de comunicação móvel". Já os clientes que não esteja nesta situação serão contactados pela empresa e terão um ano para fazer a transição.As principais operadoras de telecomunicações portuguesas - Vodafone, Nos e Altice - admitiram no ano passado a possibilidade de descontinuar o 3G, tendo a operadora liderada por Luís Lopes sido a primeira a dar o passo. Lá fora já foram anunciadas medidas semelhantes, com a francesa Orange a ter 2030 como data-limite para a descontinuação do 2G e do 3G na Europa.