Rede móvel apresenta qualidade menor nas áreas rurais

As operadoras móveis apresentam, segundo estudos da Anacom, boa cobertura no GSM e adequada nas gerações mais avançadas (UMTS e LTE).



De acordo com comunicado da Anacom, "observam-se, no entanto, desempenhos diferenciados entre as tipologias de áreas urbanas, com piores desempenhos nas áreas predominantemente rurais, e entre os operadores, em particular os piores desempenhos da Meo e da Nos em UMTS e em LTE, enquanto a Vodafone, que na maioria dos indicadores analisados no estudo regista o melhor desempenho, apresenta um pior desempenho em GSM".





Se o serviço de voz "apresenta bom desempenho global em todos os operadores", nas áreas rurais, no entanto, "observa-se uma acentuada degradação do desempenho deste serviço, nomeadamente no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas".Já no serviço de dados o desempenho global é "bom". Ainda que "a capacidade de estabelecimento e retenção de sessões de transferência de ficheiros, em 'download' e em 'upload', apresenta uma acentuada degradação nas áreas predominantemente rurais, sobretudo no operador Meo".A Anacom detetou, ainda, "uma deterioração significativa da velocidade de transferência de ficheiros nas áreas predominantemente rurais, sendo os valores médios cerca de metade dos registados nas áreas predominantemente urbanas".Os serviços de navegação na internet e youtube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, "apresentam desempenhos inferiores, face à transferência de ficheiros, observando-se também algumas diferenças entre operadores e tipologias de áreas urbanas. De uma forma geral, o operador Meo e as áreas predominantemente rurais registam os piores desempenhos".