Sport TV tenta captar clientes com campanha promocional

A Sport TV decidiu lançar uma campanha promocional de ano novo, pela primeira vez, e vai fixar um preço de 20 euros por todos os canais e conteúdos produzidos pela marca. Os interessados podem subscrever o serviço a partir desta quinta-feira, 26 de dezembro, de acordo com um comunicado enviado.





Com o mote "entra em 2020, com Sport TV a 20", esta promoção da marca estará disponível para os primeiros 20 mil clientes que aderirem e estará em vigor até ao dia 30 de junho.Fonte oficial disse ao Negócios que não existe nenhum período de fidelização após os seis meses da promoção acabarem e o cliente pode deixar de assinar os conteúdos da marca. A adesão a este desconto pode ser feita através da Box ou do call center da Sport TV.O campeonato europeu de futebol masculino, que a Sport TV irá transmitir, vai acontecer entre os dias 12 de junho e 12 de julho, pelo que, quem aderir a esta promoção poderá assistir a metade da competição na Sport TV. A partir dos quartos de final a competição é transmitida em sinal aberto.Os aderentes a esta campanha terão direito a todo o conteúdo produzido pela Sport TV durante os primeiros seis meses de 2020, ou seja, aos cinco canais da marca e ainda ao NBA TV, dedicado apenas à principal liga de basquetebol masculino norte-americana.A Sport TV tem os direitos de transmissão da Liga Nos, o campeonato português de futebol, bem como a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Transmite também a Premier League, a liga inglesa de futebol, a italiana Série A.Para além de futebol, os clientes da Sport TV poderão ver outras modalidades como motociclismo, automobilismo, basquetebol, andebol, voleibol, ténis, golfe, surf, MMA, wrestling, boxe, judo, rugby, vela e ginástica.