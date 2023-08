Telefónica alia-se a Musk na internet por satélite. Por cá, Meo e Vodafone admitem estudar

Partilhar artigo



A espanhola de telecomunicações Telefónica anunciou uma parceria com Elon Musk para expandir as suas ofertas empresariais. A operadora vai oferecer a sua internet através do satélite Starlink, que pertence à SpaceX . Com esta parceria, que permite, por exemplo, aceder à internet em veículos, a operadora visa fazer chegar os serviços a zonas rurais e clientes remotos.



Atualmente, a parceria está limitada ...