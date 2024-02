Venda da Vodafone Espanha a fundo Zegona já só depende de Sanchéz

A compra da Vodafone Espanha pelo fundo Zegona recebeu esta quinta-feira luz verde do regulador da concorrência espanhol. Há dois dias, tinha sido noticiado que também Bruxelas não levantava entraves à operação. Assim, o negócio já só necessita de autorização do governo do país vizinho.Em comunicado, a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indica que, uma vez que o fundo Zegona não está presente no mercado espanhol, trata-se de apenas uma mudança de titularidade da empresa Vodafone Espanha. Assim, refere, a operação foi aprovada sem a necessidade de "remédios".A aquisição, que foi anunciada a 31 de outubro de 2023, prevê a compra de todo o negócio da Vodafone em Espanha por 5.000 milhões de euros. Segundo avança hoje o El Economista, a operação poderá ficar concluída até final de fevereiro.A Vodafone nomeou o português Mário Vaz para liderar a operação em Espanha no final de março de 2023, mas, caso a venda ao fundo Zegona seja concluída, não é certo qual será o futuro do gestor, que durante mais de 10 anos esteve nos comandos da Vodafone Portugal.A presidente executiva da Vodafone, Margherita Della Valle, disse, no final de outubro do ano passado, que "a venda da Vodafone Espanha é um passo fundamental para dimensionar" a carteira do grupo com vista ao crescimento, permitindo centrar os recursos "em mercados com estruturas sustentáveis e suficiente escala local".