Aeroporto: As polémicas que envolvem a Comissão Técnica

Nos últimos meses, têm sido várias as polémicas a envolver alguns membros da Comissão Técnica Independente (CTI) para o novo aeroporto de Lisboa. Quase todas relacionadas com a defesa, no passado, pela opção de Alcochete. Desde o primeiro dia que a coordenadora do grupo, Maria Rosário Partidário, desvalorizou e refutou as acusações de falta de independência. Mas a situação levou mesmo o PSD a

...