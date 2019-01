Aeroporto de Lisboa cresce 8,9% em 2018

Inês Gomes Lourenço/Correio da Manhã

O tráfego nos 10 aeroportos nacionais operados pela Vinci Airports, que em 2012 ganhou a privatização da ANA, cresceu 6,8% em 2018, o que fez superar a marca de 55 milhões de passageiros no ano passado, adiantou a empresa em comunicado.

No quarto trimestre, o crescimento foi de 6,2%, num total de 12,4 milhões de passageiros, o que permitiu que no conjunto do ano houvesse um reforço face a 2017, quando os aeroportos nacionais já tinham ultrapassado os 50 milhões de passageiros.



De acordo com a Vinci, o tráfego no hub de Lisboa cresceu 8,9% em termos homólogos para o valor recorde de 29 milhões, "apesar das limitações de espaço".



O grupo francês sublinha ainda que foi para poder acomodar o crescimento do tráfego até que a concessão expire em 2062 que assinou com o governo português, a 8 de janeiro, um acordo para financiar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, tanto através da ampliação do atual aeroporto como pela abertura de um novo aeroporto civil no Montijo, a 25 quilómetros do centro da cidade.



Segundo a mesma nota da concessionária, o aeroporto do Porto registou a mais elevada taxa de crescimento do tráfego anual no país (10,7% para 11,9 milhões de passageiros).



No total dos aeroportos geridos pelo grupo francês foram atingidos no ano passado 195,2 milhões de passageiros. Um total que o grupo assinala que deverá atingir os 240 milhões de passageiros após a integração do Aeroporto London Gatwick.



Além de Portugal, também no Camboja (10 milhões), Lyon-Saint Exupéry (11 milhões) e Nantes Atlantique (6 milhões) ao longo de 2018 a rede Vinci bateu recordes.