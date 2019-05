Aeroportos de Lisboa e Porto entre os piores do mundo

O aeroporto de Lisboa foi considerado o pior do mundo. E o do Porto o oitavo, segundo um novo ranking da AirHelp.

O aeroporto Humberto Delgado foi classificado como o pior aeroporto do mundo no ranking anual de 2019 da AirHelp, uma organização especializada em direitos de passageiros de transporte aéreo e que tenta indemnizações em casos de atrasos ou cancelamentos.

A contribuir para este resultado esteve a pontuação dada à pontualidade do aeroporto. Só o aeroporto de Kuwait, entre os 132 analisados, registou uma pontuação pior do que o de Lisboa neste item. Contudo, este último conseguiu melhores classificações na qualidade do serviço e na restauração e lojas, pelo que Lisboa ficou no último lugar do ranking.

O aeroporto do Porto também não ficou bem na figura, sendo o oitavo pior do mundo. E, mais uma vez, o pior deste terminal é mesmo a pontualidade.

Os aeroportos são classificados com base em três fatores: pontualidade, qualidade dos serviços e opções de alimentação e compras. O primeiro fator responde por 60% da pontuação e outros critérios, por 20%. Os dados da AirHelp são recolhidos a partir de vários prestadores de serviço, juntamente com o seu próprio banco de dados, além de 40 mil entrevistas com passageiros realizadas em 40 países em 2018.

A liderar o ranking da AirHelp está o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, o Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio, e o Aeroporto Internacional de Atenas, que têm ocupado os primeiros lugares desde que os dados começaram a ser recolhidos em 2015. É preciso ter em consideração a visão geral sobre cada aeroporto ao analisar a lista. Por exemplo, a pontuação do aeroporto de Atenas intrigou a equipa da AirHelp no início, revelou Henrik Zillmer, presidente da AirHelp, até entender que o clima ensolarado resulta em menos atrasos, e os turistas são mais propensos a deixar críticas positivas.

O congestionamento continua a ser o maior problema enfrentado pelos aeroportos: a indústria de aviação é impulsionada por uma rápida expansão do turismo global. A Organização Mundial de Turismo estima que os desembarques de turistas internacionais em todo o mundo aumentaram 6%, para 1,4 mil milhões de pessoas em 2018.

"Alguns aeroportos estão a crescer depressa, mas ainda é um grande problema para a maioria, especialmente nos horários de pico", diz Zillmer.