Aeroportos nacionais lideram recuperação na Europa

Os aeroportos portugueses estavam em fevereiro a 25,4% de atingir o número de passageiros que tiveram no mesmo mês de 2019, o melhor desempenho entre os países europeus. De acordo com o ACI Europe, Lisboa beneficiou do reinício das viagens transatlânticas.

