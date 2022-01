Air France-KLM avança sozinha para taxa de sustentabilidade

A nova taxa, obrigatória, é aplicada pelo grupo franco-holandês desde 10 de janeiro a todos os passageiros e varia de acordo com a distância do voo e com a classe. Para já, é a única companhia aérea a avançar com a medida.

