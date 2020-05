Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e o Aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, vão regressar no próximo dia 6 de junho, de forma diária, passando para dois voos por dia no final do mês.

No caso dos voos entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e o mesmo aeroporto em Paris, as ligações serão feitas a partir do mesmo dia, mas apenas três vezes por semana. Contudo, a ligação passará a ser diária a partir do dia 18 de junho.



"A Air France está, desde o início da crise do COVID-19, a adaptar a sua rede e o seu programa de voos em tempo real e em função das restrições e da procura", diz a empresa em conunicado.



Até ao dia 18 de maio, na passada segunda-feira, a Air France assegurou entre 3 e 5% do seu programa habitual, servindo cerca de 43 destinos atualmente, "concentrando-se na continuidade territorial e em manter uma ligação para os destinos-chave, na Europa e internacionalmente, tanto para o transporte de passageiros como de mercadorias", refere.



"Entre hoje e o final de junho, e sujeita ao levantamento das restrições de viagem, a Air France prevê retomar gradualmente os seus voos, com um aumento gradual no número de frequências e destinos, em particular para a França continental, os Departamentos Ultramarinos franceses e a Europa", diz no comunicado enviado.



Este programa de voo vai representar cerca de 15% da capacidade implementada habitualmente neste período e será assegurada por 75 aparelhos da frota da Air France, que totaliza 224 aviões.