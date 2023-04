Alexandra Reis reuniu-se com chairman e CFO da TAP no Governo

A ex-secretária de Estado do Tesouro não viu necessidade de avisar Medina sobre a forma como saiu da companhia aérea, mas, em menos de um mês no Executivo, reuniu-se duas vezes com o “chairman” da empresa. Numa das reuniões esteve o CFO, com quem admitiu ter tido um momento de tensão quando estava na TAP.

Alexandra Reis reuniu-se com chairman e CFO da TAP no Governo









