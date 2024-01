ANA arrasa contas da comissão independente

Partilhar artigo



A ANA - Aeroportos de Portugal "vê com muita preocupação os pressupostos assumidos pela Comissão Técnica Independente (CTI) no que diz respeito às projeções de tráfego no médio e longo prazo, aos prazos de construção das opções estratégicas (OE) e à metodologia utilizada para a avaliação económica" de cada solução. É assim que a concessioná...