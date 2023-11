ANA decide subir 14,55% as taxas aeroportuárias em 2024

A comissão executiva da ANA – Aeroportos decidiu subir as taxas reguladas no conjunto dos aeroportos portugueses em 14,55% no próximo ano, o que equivale a um acréscimo de 1,60 euros. De acordo com a deliberação tomada pela gestão da empresa do grupo Vinci, o maior aumento terá lugar em Lisboa, sendo da ordem dos 16,98%, o que equivale a 2,29 euros.





